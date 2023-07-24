РКН выявил один факт использования СМИ для экстремистской деятельности в 2023 году

Как сообщили в Роскомнадзоре, сведения об инциденте направлены в МВД и Генпрокуратуру

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) выявил только один факт использования СМИ для осуществления экстремистской деятельности в 2023 году. В связи с этим было вынесено письменное предупреждение учредителю и редакции СМИ, сведения об инциденте направлены в МВД и Генпрокуратуру РФ, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора.

"В текущем году был выявлен один факт использования СМИ для осуществления экстремистской деятельности. Это говорит о том, что российские редакции СМИ и вещатели ответственно подходят к исполнению своих обязанностей по распространению редакционных материалов в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

По факту нарушения Роскомнадзор вынес письменное предупреждение учредителю и редакции СМИ, а также направил сведения в МВД и Генпрокуратуру РФ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ совместно с Роскомнадзором принять меры, чтобы не допускать в СМИ и интернете дискриминации по национальному признаку. В Роскомнадзоре отметили, что дискриминация человека по национальному признаку является одним из видов экстремизма и запрещена. Согласно действующему российскому законодательству за распространение таких материалов редакция получает письменное предупреждение, вслед за которым может последовать прекращение деятельности СМИ.

Всего за 2022 год и в первом полугодии 2023 года сотрудники территориальных управлений РКН провели 150 семинаров, на которых рассматривалось применение норм законодательства в рамках борьбы с распространением в СМИ материалов, содержащих информацию, дискриминирующую или унижающую человека по национальному признаку.

"Результатом регулярной профилактической работы является то, что в редакционных материалах СМИ факты распространения информации, разжигающей национальную рознь, практически исчезли", - добавили в ведомстве.