Кабмин предложил доработать проект о запрете следствия международными организациями в РФ

Как отметили в правительстве, вопрос об уголовной ответственности диппредставителей в случае совершения ими преступления в России регулируется согласно нормам международного права

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает доработать законопроект председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева о введении ответственности для сотрудников международных организаций, в которых не состоит РФ, за проведение следственных действий на территории России. Отзыв на законопроект есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ (УК РФ) статьей 294.1, предусматривающей ответственность за незаконное осуществление иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации, в которой не участвует РФ, следственных, иных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории страны.

В правительстве отметили, что вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения ими преступления в России регулируется согласно нормам международного права. Помимо этого, взаимодействие с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами может осуществляться на основе принципа взаимности.

Составители отзыва также обратили внимание на то, что в апреле этого года в УК РФ уже была включена статья 284.3 о содействии исполнению решений международных организаций, в которых Россия не принимает участие. Она предусматривает ответственность "за совершение деяний, схожих с перечисленными в проектируемой статье", предложенной Пискаревым. Более того, "проектируемая норма УК РФ также содержит отдельные признаки преступления, предусмотренного статьей 276 "Шпионаж" УК РФ". Встает и вопрос отнесения действий сотрудников таких организаций к следственным, если речь не идет о возбужденном деле.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Госдуму", - заключили в кабмине.