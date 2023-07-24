Около 700 пар Москвы поженились 23 июля

Для молодоженов были доступны семь дворцов бракосочетания

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти 700 пар выбрали для свадьбы дату 23.07.23 в Москве. Специально по просьбам молодоженов столичные отделы ЗАГС открыли для работы в выходной день дополнительные дворцы бракосочетания и выездные локации, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"В красивую дату - 23.07.23 - в Москве заключили брак около 700 пар. Для молодоженов были доступны семь дворцов бракосочетания. Также церемонии проводились на выездных локациях - в башне "Око", Оперном доме музея-заповедника "Царицыно" и в бальном зале гостиницы "Хилтон Ленинградская". Там церемонии бракосочетания прошли для пяти пар, которые особенно готовились к церемонии", - цитирует пресс-служба начальника столичного управления ЗАГС Светлану Уханеву.

Кроме этого, гостиница "Ленинградская" была единственной локацией, где молодожены во время церемонии бракосочетания могли исполнить свадебный танец.

В пресс-службе добавили, что в красивую дату в августе - 23.08.23 - знаменитости будут женить москвичей в Гостином дворе в рамках Московского урбанистического форума. Для этого не потребуется никаких затрат, только обычная госпошлина в 350 рублей. Звездные регистрации будут проходить одновременно в пяти залах. Артисты театра и кино, певцы и шоумены вместе с ведущими церемоний проведут процедуру бракосочетания и первыми поздравят молодых, а живое музыкальное сопровождение дополнит неповторимую атмосферу мероприятия. Также на каждой церемонии бракосочетания будет отображаться индивидуальная заставка с инициалами и фотографиями пар.