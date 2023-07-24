Роскомнадзор планирует наладить с соцсетями совместный поиск постов с дискриминацией

Эта мера призвана повысить скорость выявления и блокировки социально опасного контента, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) планирует наладить совместную работу с социальными сетями, которая поможет оперативно выявлять публикации и комментарии, содержащие дискриминацию по национальному признаку. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

Как сообщили в ведомстве, в первом полугодии 2023 года РКН удалил или заблокировал в социальных сетях порядка 1,3 тыс. материалов с информацией, дискриминирующей или унижающей людей по национальному признаку. Кроме того, в редакции СМИ было направлено 545 обращений с требованием удалить комментарии пользователей с признаками экстремизма.

"Роскомнадзор планирует проработать с площадками совместный оперативный поиск подобных публикаций и комментариев в соцсетях, в том числе в национальных группах, сообществах. Эта мера призвана повысить скорость выявления и блокировки социально опасного контента", - рассказали в ведомстве.

Также Роскомнадзор в 2023 году будет проводить профилактическую работу и среди значимых интернет-ресурсов, которые не имеют статуса СМИ. "Эта мера будет способствовать недопущению фактов распространения такой информации в интернете", - добавили в РКН.