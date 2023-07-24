В Камбодже отметили честность и непредвзятость делегации наблюдателей из РФ на выборах

Как заявил председатель комиссии ОП РФ Андрей Максимов, приезд российской миссии на выборы в Камбодже отражает активное сотрудничество двух стран по линии гражданского общества

ХАНОЙ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Камбоджи отметили честность и непредвзятость наблюдателей из РФ на прошедших всеобщих выборах в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) королевства. Об этом сообщил в понедельник в интервью ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов, возглавляющий делегацию наблюдателей.

По его словам, международная наблюдательная миссия Общественной палаты России стала единственной делегацией иностранных наблюдателей (всего на выборах в Камбодже работали наблюдатели из 65 стран), в которой есть действующий буддийский монах. Это член комиссии Общественной палаты по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Сергей Киришов, который представляет в ОП Калмыкию и по роду своей основной деятельности служит в самом большом буддийском храме России - "Золотая обитель Будды Шакьямуни" в Элисте. "В комитете по международным делам Нацассамблеи Камбоджи отдельно отметили, что наша делегация в этом плане вызывает большое уважение, поскольку такой религиозный статус показывает честность и непредвзятость работы нашей миссии", - подчеркнул Максимов.

По его словам, приезд российской наблюдательной миссии на выборы в Камбодже отражает активное сотрудничество двух стран по линии гражданского общества. Как отметил общественный деятель, в ходе визита российской делегации в страну на парламентские выборы в 2018 году был подписан меморандум о взаимопонимании между Общественной палатой РФ и камбоджийской организацией "Гражданский альянс". В рамках этих договоренностей успешно осуществляется взаимный обмен делегациями, идеями и мнениями о сотрудничестве двух стран по линии некоммерческих организаций и объединений. Взаимодействие в области гражданского сообщества играет важную роль в сохранении и дальнейшем развитии традиционно теплых отношений между народами России и Камбоджи, насчитывающих уже почти семь десятилетий, подчеркнул Максимов.