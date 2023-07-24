На северо-востоке Москвы появилась общедоступная парковка на 100 автомобилей

Участок на улице Сельскохозяйственной, вл. 18, корп. 3, 4 был предоставлен в аренду общественной организации автолюбителей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Парковочное пространство в районе Ростокино в Северо-Восточном административном округе Москвы создали после демонтажа незаконных ограждений. Жителям стало доступно 100 машино-мест, сообщил в понедельник журналистам начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По данным инспекции, земельный участок на улице Сельскохозяйственной, вл. 18, корп. 3, 4 был предоставлен в аренду общественной организации автолюбителей.

"По истечении срока договора аренды с участка должны были убрать все возведенные ограждения и освободить территорию. Однако несмотря на то, что срок договора истек, участок был огорожен металлическим забором, на въезде стояли ворота и шлагбаум. На момент обследования участка он уже не был обременен земельно-правовыми отношениями и фактически являлся территорией общего пользования", - рассказал Бобров.

Он добавил, что сейчас незаконные ограждения демонтированы. Теперь на освобожденном участке появилась общедоступная парковка на 100 машино-мест.