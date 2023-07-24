Балицкий: жизни пострадавших при обстреле ВСУ журналистов находятся вне опасности

Как сообщил врио губернатора Запорожской области, власти находятся на связи с врачами постоянно

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Жизням трех российских журналистов, которые получили ранения в Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), ничего не угрожает. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

"Ребята были доставлены в больницу, сегодня мы уверены, что их жизни ничего не угрожает по заверению наших врачей - на связи мы находимся постоянно. К сожалению, мы имеем сегодня такую статистику, что журналисты гибнут при выполнении своих профессиональных обязанностей", - сказал он.

Группа российских журналистов попала под обстрел со стороны ВСУ в Запорожской области в субботу днем. По данным Минобороны РФ, украинские военные применили кассетные боеприпасы. Ранения получили четыре сотрудника "РИА Новости" и "Известий", ехавшие в одной машине. Один из них - корреспондент "РИА Новости" Ростислав Журавлев - умер от ран при эвакуации.