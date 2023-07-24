24 июля, 08:47
Военная операция на Украине

В Запорожской области представят к госнаграде военкора Ростислава Журавлева

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что военкору будет посмертно присвоен орден "За заслуги перед Запорожской областью"

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области представят к госнаграде военкора Ростислава Журавлева, погибшего в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по журналистам. Об этом сообщил в понедельник в эфире Первого канала врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Ростиславу будет присвоен орден "За заслуги перед Запорожской областью", к сожалению, посмертно. Также мы будем ходатайствовать перед руководством страны о награждении его правительственной наградой", - сказал Балицкий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре журналиста "Известий" и "РИА Новости" получили ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журавлев погиб при эвакуации, состояние остальных стабильное. 

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