Сенатор предложила провести в школах неделю документального кино о героях СВО

По словам Ирины Рукавишниковой, идея появилась после многочисленных обращений педагогов, которые просят "усилить патриотическое воспитание детей"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова направила министру просвещения Сергею Кравцову и министру культуры Ольге Любимовой обращение с предложением провести в начале нового учебного года в российских школах неделю документального кино, посвященного героям специальной военной операции.

"Предлагаю провести в школах "Неделю документального кино, посвященного героям специальной военной операции". С таким письменным предложением обратилась к министру просвещения РФ и министру культуры РФ. На мой взгляд, просмотр современных кинолент - это часть патриотического воспитания школьников", - написала сенатор в своем Telegram-канале.

По ее словам, идея проведения кинонедели появилась после многочисленных обращений педагогов, которые просят "усилить патриотическое воспитание детей". Кроме того, эта тема поднималась на встрече с жителями Ростовской области. "Поддерживаю земляков. Предлагаю организовать школьный кинопоказ в начале нового учебного года", - написала Рукавишникова, представляющая в Совете Федерации Ростовскую область.

"Ученики должны знать героев-соотечественников и подвиги, совершенные в зоне СВО", - добавила она.