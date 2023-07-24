В Новосибирской области более 1 тыс. человек зарегистрировались на соревнования дронов

Соревновательный трек включает в себя 100 различных состязаний среди авиамоделистов, операторов дронов, спасателей, конструкторов и представителей технологических кружков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Соревнования беспилотников, которые начинаются 29 июля в Новосибирской области, соберут на одной площадке более 1 тыс. человек. Наибольшее количество участников по итогам регистрации представят Новосибирск, Москву и Томск, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"На соревнования дронов, которые пройдут с 29 июля по 6 августа на площадках Новосибирского госуниверситета в Академгородке, на полигоне "Кольцово" и аэродроме Обь (ГЭС), зарегистрировались к участию 1 013 человек. Наибольшее количество заявок - из Новосибирска (более 180 человек), Москвы (160 человек) и Томска (около 60 человек). Состязания направлены на повышение мастерства управления, сборки, конструирования и применения дронов", - уточнили в Платформе НТИ.

Соревновательный трек пройдет в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг". Он включает в себя 100 различных состязаний среди авиамоделистов, операторов дронов, спасателей, конструкторов и представителей технологических кружков. В зависимости от профиля в них смогут принять участие как новички, так и люди с опытом. Часть соревнований по пилотированию беспилотников, применяемых в сельском хозяйстве, пройдет также на авиационной площадке им. В. П. Чкалова в деревне Березкино под Томском. Цель инициативы - способствовать развитию сферы беспилотных авиационных систем и популяризации этих технологий.

"Многие участники зарегистрировались к участию сразу в нескольких дисциплинах, как в командном, так и личных зачетах", - рассказали в пресс-службе организации.

"Защитник крепости"

Одно из самых востребованных соревнований - "Защитник крепости". Для участия в нем зарегистрировали 24 команды. Согласно правилам, две команды должны будут одновременно управлять беспилотником в условиях различных помех. Еще 18 команд заявились на соревнование "Сбор коптера на время". Третьим по популярности стал конкурс "Программируемый квадрокоптер. Движение по трассе", собравший 12 заявок от коллективов.

Наибольший интерес у индивидуальных участников (377 заявок) вызвала дисциплина "Визуальный полет", предполагающая ручной режим выполнения заданий без видемонитора. Помимо этого, организаторы получили 339 заявок на участие в массовом тесте на знание правил управления и обслуживания БПЛА. Востребовано среди участников и состязание "Дрон Х-О" (крестики-нолики): 336 человек должны будут выстроить свои дроны в одну линию на ограниченном пространстве.

В программе соревнований - дрон-футбол, гонка микродронов и другие конкурсы. Рекорды участников всех дисциплин будут занесены в Книгу рекордов НТИ по беспилотной технике.

Об интенсиве

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку.

В этом году "Архипелаг" пройдет с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами развития области беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. На "Архипелаге" будут организованы более 100 соревнований. Организаторами интенсива выступают платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет-2035.