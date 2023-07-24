Свыше 600 муниципалитетов стали победителями конкурса комфортной городской среды с 2018-го

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что 479 из перечисленных проектов уже завершили

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Более 600 муниципальных образований стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с 2018 года. Об этом сообщил в понедельник глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны".

"Всего 624 муниципальных образования стали победителями конкурса. А это 832 объекта: 330 парков, 169 набережных, 146 площадей, 187 улиц и пешеходных зон", - сказал он в ходе форума.

По словам Файзуллина, 479 из перечисленных проектов уже завершено. "При этом в целом по программе формирования комфортной городской среды у нас реализуется в стране более 7 тыс. проектов. <...> Это и дворовые, и общественные пространства", - уточнил министр.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению президента РФ. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".

Новые регионы и конкурс

В 2023 году в конкурсе впервые приняли участие Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская область, рассказали в Минстрое. "31 город из новых регионов у нас уже поступил на конкурс", - сказал Файзуллин на пленарной сессии. По его словам, проекты получились достаточно качественные.

В понедельник в рамках форума подводятся итоги сразу двух конкурсов. Будут названы 145 победителей VIII Всероссийского конкурса и 50 победителей II Конкурса для регионов Дальнего Востока.

О форуме

Форум проходит в понедельник во Владивостоке. Эксперты обсуждают управление комфортной городской средой, инструменты поддержки и развития проектов городской среды и траектории творческого развития малых городов. Предполагается обсудить некоторые типичные проблемы, возникающие при проектировании и создании общественных пространств.