В Волгограде восстановили рухнувшую часть памятного знака у дома Павлова

Памятник также защитили от влаги и других неблагоприятных воздействий

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Фрагмент с надписями восстановили на памятном знаке у дома Павлова, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе мэрии Волгограда.

"Подрядчик восстановил штукатурное покрытие мемориала "Памятный знак, посвященный обороне и восстановлению города Сталинграда, у Дома Павлова". <…> Во время работ специалисты воссоздали надпись: "Отст(р)оим тебя родной Сталинград! 1942" и подписи участников Черкасовского движения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строители также привели в порядок и укрепили кирпичную кладку 13-метрового скульптурного изображения разрушенной в ходе боев стены здания. Памятник защитили от влаги и других неблагоприятных воздействий. Планируется также восстановить декоративное покрытие подножия памятника, выполненное из брекчии.

Ранее в местных СМИ появилась информация об обрушении на доме Павлова фрагмента памятного знака, посвященного обороне и восстановлению Сталинграда. В мэрии города пояснили, что работы по его восстановлению будут проведены в 2023 году.

Дом Павлова - жилое четырехэтажное здание, в котором в период Сталинградской битвы героически держала оборону группа солдат под командованием старшего сержанта Якова Павлова. Этот дом является объектом культурного наследия регионального значения. После войны дом был восстановлен, в нем сегодня проживают семьи.