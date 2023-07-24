Балицкий призвал водителей не съезжать с прямого маршрута через новые регионы

По словам врио губернатора Запорожской области, также нежелательно останавливаться на дороге в темное время суток

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Автомобильный маршрут через новые регионы РФ безопасен, однако водителям следует помнить о мерах предосторожности и не сворачивать с прямого пути в направлении городов, расположенных вблизи линии соприкосновения. Об этом в понедельник сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"При следовании по маршруту [водителям] напрямую ничего не угрожает. По маршруту следования стоит наша армия, дорога безопасна, но надо помнить о мерах предосторожности, чтобы не попасть в сложную ситуацию. <…> Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута, съездить в какой-нибудь город. <…> Если это, допустим, город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево Токмак - эти города лучше пока не посещать, так как они максимально близки к линии боевого соприкосновения. То есть, с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно", - сказал Балицкий.

По его словам, также нежелательно останавливаться на дороге в темное время суток. "Любые вопросы задавайте на блокпостах, которые через каждые 5-7 км у нас стоят на дороге, обращайтесь к волонтерам", - добавил он.

Балицкий также уточнил, что сейчас дорога через новые регионы на всем протяжении находится "в прекрасном состоянии", есть достаточное количество АЗС, установлены банкоматы, работают волонтеры.