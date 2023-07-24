В ПВР Анапы остаются около 2,4 тыс. эвакуированных жителей Херсонской области

По данным кубанского центра государственной поддержки населения и развития финансового рынка, только 2% эвакуированных, которые приобрели жилищный сертификат в Краснодарском крае, реализуют его за пределами региона

ГЕНИЧЕСК, 24 июля. /ТАСС/. Краснодарский край в октябре 2022 года принял 15 тыс. эвакуированных с правого берега Днепра и из прифронтовой зоны жителей Херсонской области, сейчас в 11 пунктах временного размещения в Анапе остаются около 2,4 тыс. человек, сообщается в понедельник в Telegram-канале администрации области.

"Свыше 15 тыс. эвакуированных жителей Херсонской области в октябре 2022 года прибыли в Краснодарский край. Многие из них уже приобрели жилье в этом регионе, руководство которого все делает, чтобы херсонцы чувствовали себя комфортно. В Анапе функционирует 11 ПВР, где проживают 2 380 херсонцев", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на данные кубанского центра государственной поддержки населения и развития финансового рынка сообщается, что только 2% эвакуированных, которые приобрели жилищный сертификат в Краснодарском крае, реализуют его за пределами региона. "Многие эвакуированные из других субъектов РФ приезжают именно сюда для погашения жилищного сертификата", - уточняется в сообщении.

Эвакуация части жителей Херсонской области началась осенью прошлого года из-за боевых действий и угрозы затопления в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. В начале ноября российские войска отошли на левый берег Днепра с правобережья, где расположен в том числе областной центр - Херсон.