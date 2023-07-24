Guardian: содержание цезия в выловленном у АЭС "Фукусима" окуне в 180 раз превысило норму

В рыбе обнаружили 18 тыс. беккерелей цезия-137 на один килограмм

ЛОНДОН, 24 июля. /ТАСС/. Содержание радиоактивного цезия-137 в черном морском окуне, пойманном возле АЭС "Фукусима-1", в 180 раз превысило норму. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

"В рыбе, выловленной оператором АЭС Tokyo Electric Power Company (TEPCO), было обнаружено 18 тыс. беккерелей цезия-137 на [один] килограмм", - передает издание. Безопасным уровнем содержания этого вещества при этом считаются 100 беккерелей на один кг.

Несмотря на то, что после произошедшей в 2011 году аварии на этой АЭС компания TEPCO блокирует сетями выход рыбы в океан из зараженной радиацией акватории порта у станции, некоторым особям удается миновать это заграждение и выплыть в открытое море. По данным газеты, только с мая 2022 года по май 2023 года у берегов префектуры Фукусима было выловлено 44 рыбы с повышенным содержанием цезия-137.

В феврале из-за радиационной угрозы лов черного морского окуня в этом районе был прекращен.

Ранее сообщалось, что в июле в КНР начали массово проверять ввозимые из Японии морепродукты. 7 июля Главное таможенное управление КНР объявило о запрете ввоза морепродуктов из десяти префектур Японии.

Выловленный 17 мая этого года очередной черный морской окунь стал "рекордсменом" по содержанию цезия-137, пишет The Guardian.