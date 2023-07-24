В Роспотребнадзоре сообщили о стабильной эпидобстановке в Херсонщине

Привито около 14 тыс. человек

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Эпидемическая обстановка в Херсонской области остается стабильной после прорыва Каховской ГЭС, от инфекционных заболеваний привито 13,9 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Без выходных в стационарных и мобильных прививочных пунктах работают 17 прививочных бригад. Против инфекционных заболеваний привито 13,9 тыс. человек. Вакцинные препараты имеются в достаточном объеме. Продолжаются оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной", - рассказали в пресс-службе.

Мониторинг качества воды ведется в 34 контрольных точках. С начала июня отобрано 945 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.

"Гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду", - уточнили в ведомстве.