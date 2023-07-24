По пути следования из Крыма и в регион за медпомощью обратились 106 человек

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в госпитализации нуждались семеро туристов, двое из которых - дети

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Количество обратившихся за медицинской помощью по пути из Крыма и в регион по состоянию на понедельник составило 106, среди них 12 детей. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Бригады скорой медицинской помощи дежурят по пути следования в Крым или из Крыма в местах скопления автомобилей. По оперативным данным, на сегодняшний день к медикам обратилось 106 человек, среди них 12 детей", - говорится в сообщении.

Как пояснил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в госпитализации нуждались семеро туристов, двое из которых - дети. "Обращаются преимущественно с легкими заболеваниями: ОРВИ, тепловые удары, отравления, травмы. Госпитализация потребовалась нескольким пострадавшим в ДТП, пациенту с эпилепсией, мужчине после укуса змеи, нескольким гражданам с гастроэнтеритом. Остальным обратившимся помощь оказана амбулаторно", - приводит его комментарий пресс-служба Минздрава России.