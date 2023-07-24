Хоценко сообщил, что Омская область в 10 раз увеличит объем средств на территории

Врио губернатора региона также отметил, что жители ежегодно голосуют за проекты благоустройства

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Омская область в 2024 году увеличит объем средств, направленных из регионального бюджета на благоустройство общественных пространств, в десять раз, до 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС врио губернатора региона Виталий Хоценко на полях Всероссийского форума малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны".

"Помимо федерального национального проекта, мы продолжаем развивать местные инициативы, программа у нас три года действует. В этом году - 100 млн рублей выделено, 70 проектов местных поддержано. Люди, малый и средний бизнес голосуют за проекты благоустройства, и мы помогаем областным рублем. На следующий год мы увеличиваем финансирование в десять раз - до 1 млрд рублей", - сказал Хоценко.

Он уточнил, что регион, люди и предприниматели ежегодно голосуют за проекты благоустройства. "Областные деньги мы отдаем в муниципалитеты, рассчитывая, что у нас будет не 70 проектов, а не менее 300 - для реализации в следующем году. Планируется к голосованию привлечь не 50 тыс. человек, а 250 тыс. человек. В сентябре будет проводиться голосование за улучшение тех мест, в которых наши люди живут, каждый день гуляют с детьми и с колясками", - отметил он.

Хоценко добавил, что область пока не входит в перечень регионов-лидеров по уровню комфорта городской среды, но очень стремиться туда попасть. "Мы уделяем улучшению городской среды повышенное внимание, считаем, что это наша точка роста. Для того жизнь людей становилась лучше, ярче, интереснее. Важная задача формирования комфортной городской среды - чтобы людям нравилось жить там, где они живут", - добавил он.

В этом году регион представил на конкурс "Развитие малых городов и исторических поселений" три проекта: города Калачинск и Тюкалинск Омской области и Стахановск Луганской Народной Республики. "Это точки роста, возможность людям гулять по хорошей плитке, радоваться красивым газонам, деревьям. Это дополнительная возможность создать рабочие места - для малого и среднего бизнеса сервисного: магазины, кафе, рестораны, сервисы аренды велосипедов и так далее", - сказал врио губернатора, уточнив, что такая работа позволит привлечь в Омскую область туристов, которые смогут не только посмотреть города с 200-летнней историей, но и насладиться комфортными зелеными зонами, ухоженными и обновленными фасадами, а также фонтанами и малыми архитектурными формами.

На форуме Омская область представила стенд, где приведены итоги проделанной работы в части благоустройства городов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил врио губернатора Омской области за "инвентаризацию", которую ему удалось провести в регионе.