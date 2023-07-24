Путин подписал законы, уточняющие функционирование судейского сообщества в новых регионах

Они вступают в силу со дня опубликования

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, направленные на правовое регулирование вопросов создания и функционирования органов судейского сообщества в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечал глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, все четыре закона содержат практически идентичные, стандартные нормы и устанавливают, что порядок избрания делегатов на первую конференцию судей четырех новых российских регионов, нормы их представительства от соответствующих судов, а также порядок созыва и проведения такой конференции утверждаются президиумом Совета судей Российской Федерации.

В состав органов судейского сообщества федерального уровня входят Всероссийский съезд судей, Совет судей РФ, Высшая квалификационная коллегия судей и Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи. На уровне субъектов РФ в органы судейского сообщества входят конференции судей, советы судей субъектов РФ, общие собрания судей судов, квалификационные коллегии субъектов РФ и экзаменационные комиссии субъектов РФ.

До завершения формирования органов судейского сообщества новых регионов их полномочия осуществляются Высшей квалификационной коллегией судей РФ и Высшей экзаменационной комиссией по приему квалификационного экзамена на должность судьи. В ДНР и Запорожской области формирование органов осуществляется до 1 февраля 2025 года, в ЛНР и Херсонской области - до 1 сентября 2024 года.

Законы вступают в силу со дня опубликования.