В Европе пресекли деятельность преступной группировки по нелегальной перевозке мигрантов

В заявлении Европола говорится, что преступная организация переправляла кубинцев в Сербию, подделывала пригласительные письма и предоставляла им жилье

ГААГА, 24 июля. /ТАСС/. Полиция Греции, Испании и Сербии при содействии Интерпола и Европейского полицейского агентства (Европол) задержала группу из 62 человек по подозрению в нелегальной перевозке людей в Европу. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Европола.

По его данным, преступная организация переправляла кубинцев в Сербию, подделывала пригласительные письма и предоставляла им жилье недалеко от границы с Северной Македонией. Затем с помощью поддельных или украденных документов она перевозила мигрантов в страны Шенгенской зоны через Грецию. За подобные услуги преступники требовали около €9 тыс.

По оценкам правоохранительных органов, таким образом им удалось переправить более 5 тыс. кубинских граждан, а незаконные доходы членов группировки составили около €45 млн.

Арестованы шесть членов банды. Во время обысков полицейские изъяли около €197 тыс. наличными, а также неназванную сумму в долларах, динарах и рублях, 450 удостоверений личности. К тому же на 18 объектов недвижимости и 33 транспортных средства наложен арест. Заблокированы 144 банковских счета.