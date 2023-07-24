Около 40 ресторанов Петербурга примут участие в гастрофестивале к саммиту Россия - Африка

В комитете по развитию туризма города отметили, что главная цель проекта - познакомить жителей и гостей с лучшими традиционными блюдами африканского континента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Около 40 петербургских ресторанов станут участниками большого гастрономического фестиваля "Звезды Африки", который пройдет в городе в дни саммита Россия - Африка. Об этом в понедельник сообщила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова в петербургском пресс-центре ТАСС.

"В дни проведения Второго саммита и экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге пройдет большой гастрономический фестиваль. Участие в ним примут около 40 ресторанов Санкт-Петербурга. В этих ресторанах будут представлены сеты из 3-4 блюд. Готовить будут и африканские повара, и повара из Санкт-Петербурга, у которых свое видение африканской кухни", - рассказала Иванова.

Как отметили в комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга, главная цель проекта - познакомить жителей и гостей города с лучшими традиционными блюдами африканского континента. Организаторами проекта выступили почетный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге Мандзела Жоселин-Патрик и одна из ключевых фигур российской гастрономии Александр Сысоев.

В комитете добавили, что меню с блюдами, разработанными на основе знаковых рецептов Африки, уже запустили в петербургских заведениях. "За неделю можно будет попробовать больше сотни новых блюд, о которых многие даже не слышали и, конечно не пробовали: асида с экванг (каша из кукурузы с острым рагу из кокосового ореха), женатые сардины (сардины, маринованные в соусе чермула, с аттиеке и ферментированным корнем маниоки), арахисовый макруд с финиковым желе и тыквенным мороженым [и другие]", - отмечается на странице комитета в сети "ВКонтакте".