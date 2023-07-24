24 июля, 10:44

В ЛДПР предложили запретить движение без номерных знаков только на высокомощных самокатах

Антон Новодережкин/ ТАСС
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Депутаты ранее предложили запретить движение на самокатах со скоростью выше 25 км/ч, а также запретить движение на одном самокате вдвоем, движение в дождь и скользкую погоду быстрее 5 км/ч

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Запрет на движение без номерных знаков следует ввести только для высокоскоростных и высокомощных самокатов. Об этом ТАСС в понедельник заявил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ответ на инициативу о полном запрете движения на самокатах без номеров.

"Что касается номерных знаков, есть агрегаты, которые летают со скоростью 80 км/ч. Понятно, что другая должна быть сертификация, другие требования к безопасности. Именно поэтому мы предлагаем несколько новую конструкцию по отношению к такого рода агрегату, в том числе номерной знак. В первую очередь речь идет о высокоскоростных и высокомощных, которые внешне похожи на самокат, а на самом деле обгонят автомобили", - пояснил он.

Ранее в ЛДПР предложили полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуальной мобильности. Кроме того, депутаты предложили запретить движение на самокатах со скоростью выше 25 км/ч, а также запретить движение на одном самокате вдвоем, движение в дождь и скользкую погоду быстрее 5 км/ч. 

Теги:
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПР
© Информационное агентство ТАСС
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