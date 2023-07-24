На Ставрополье в августе пройдут всероссийские соревнования по дельтапланерному спорту

В этом году планируется участие 25 спортсменов из разных регионов России: Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, городов Кавказских Минеральных Вод

ПЯТИГОРСК, 24 июля. /ТАСС/. Кубок России по дельтапланерному спорту пройдет на Ставрополье с 5 по 13 августа. Он соберет 25 спортсменов со всей страны, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"С 5 по 13 августа в Предгорном округе на горе Юца пройдут соревнования на Кубок России по дельтапланерному спорту", - говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие состоится на Ставрополье во второй раз.

"В этом году планируется участие порядка 25 спортсменов из разных регионов России: Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, городов Кавказских Минеральных Вод. Дельтапланерный спорт набирает все большую популярность, ежегодно на Юцу съезжаются тысячи желающих полетать", - сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2022 году на соревнования приехали 44 участника.

Гора Юца расположена особым образом: вокруг нее создается уникальная роза ветров. Здесь могут летать даже новички, а для опытных спортсменов - идеальное место для соревнований.