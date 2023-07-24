Новое офтальмологическое оборудование получили 20 медучреждений Подмосковья с начала года

Оборудование поступило в Рузскую, Сергиево-Посадскую, Воскресенскую, Мытищинскую, Зарайскую, Ступинскую, Пушкинскую и другие больницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Офтальмологическое оборудование на общую сумму более 100 млн рублей получили больницы Московской области в этом году, всего было поставлено 93 единицы медтехники. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для высокоточной и качественной диагностики необходимо современное техническое освещение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши поликлиники и стационары новое медицинское оборудование. С начала года мы оснастили наши больницы 93 единицами медтехники для офтальмологии на общую сумму около 113 млн рублей", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве рассказали, что офтальмологическое оборудование поступило в Рузскую, Сергиево-Посадскую, Воскресенскую, Мытищинскую, Зарайскую, Ступинскую, Пушкинскую и другие больницы. Как уточнили ТАСС в министерстве, всего новую медтехнику получили 20 больниц Московской области.

Отмечается, что новое оборудование приобретено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", а также по программе модернизации первичного звена.