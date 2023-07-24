В церкви в центре Парижа прошла заупокойная служба по Джейн Биркин

На службе присутствовала, в частности, первая леди Франции Брижит Макрон

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Заупокойная служба по франко-британской актрисе Джейн Биркин, умершей 16 июля, прошла в понедельник в церкви Святого Роха в историческом первом округе Парижа. Трансляцию вел телеканал BFMTV.

На службе присутствовали дочери артистки - актрисы и певицы Шарлотта Генсбур и Лу Дуайон, первая леди Франции Брижит Макрон, министр культуры республики Рима Абдюль-Малак, а также актрисы Катрин Денёв, Эмманюэль Беар, Кароль Буке, Ванесса Паради, бельгийский шансонье Сальваторе Адамо.

Перед большим экраном на углу улиц Сент-Оноре и Пирамид, где транслировалась служба, собрались сотни человек, чтобы почтить память артистки. В последний путь ее провожали под продолжительные аплодисменты.

Джейн Биркин умерла в Париже 16 июля в возрасте 76 лет. На счету артистки более 80 фильмов, 13 студийных и 6 концертных альбомов.

Популярность пришла к Биркин в 1960-х годах благодаря союзу с французским музыкантом и режиссером Сержем Генсбуром. После 12 лет отношений пара рассталась, но их творческий союз продолжился до смерти Генсбура в 1991 году.