Метеорологи прогнозируют, что "Доксури" 26 июля превратится в супертайфун

Метеорологическая обсерватория Гонконга уточнила, что это произойдет, когда "Доксури" будет пересекать пролив Лусон между Филиппинами и Тайванем

ГОНКОНГ, 24 июля. /ТАСС/. Пятый в этом году тайфун в Тихоокеанском регионе "Доксури" в ближайшие дни продолжит набирать силу. Как сообщила в понедельник Метеорологическая обсерватория Гонконга, он превратится в супертайфун в эту среду.

Ожидается, что это произойдет, когда "Доксури" будет пересекать пролив Лусон между Филиппинами и Тайванем. Скорость порывов ветра в супертайфуне достигнет 54 м/с, а его радиус увеличится со 100 до 300 км.

По прогнозу гонконгских метеорологов, после того как "Доксури" пересечет пролив, эпицентр супертайфуна пройдет в 150 км западнее Тайваня, после чего стихия в ночь на пятницу обрушится на побережье восточной провинции Фуцзянь.

Тропический шторм "Доксури" сформировался в пятницу к востоку от Филиппин. А в воскресенье вечером он усилился до тайфуна. В настоящее время тропический циклон находится в 1 тыс. км к юго-востоку от Тайваня. Скорость порывов ветра внутри него достигает 48 метров в секунду.

"Доксури" стал вторым тайфуном в этом регионе с начала месяца: на прошлой неделе аналогичный тропический циклон "Талим" прошел мимо Гонконга, а затем ударил по побережью южной китайской провинции Гуандун между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс.). Ожидается, что супертайфун "Доксури" будет мощнее "Талима".