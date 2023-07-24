В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год

Как отметили в ведомстве, лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ "является важным направлением работы системы здравоохранения"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мероприятия по приобретению лекарств для пациентов с ВИЧ, находящихся под диспансерным наблюдением, продолжаются. Сейчас федеральное казенное учреждение (ФКУ) "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России проводит закупочные мероприятия для обеспечения потребности ВИЧ-инфицированных пациентов в препаратах на 2023 год, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе министерства.

В воскресенье интернет-газета "Фонтанка" сообщила, что препараты для лиц с ВИЧ-инфекцией, закупленные Минздравом на 2023 год, якобы закончились или заканчиваются.

"Минздрав России и субъекты Российской Федерации продолжают мероприятия по закупке лекарственных препаратов антиретровирусной терапии для обеспечения лекарствами пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением. Лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ является важным направлением работы системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровне и находится на постоянном контроле. В настоящее время ФКУ "ФЦПиЛО" Минздрава России проводятся закупочные мероприятия в целях обеспечения потребности в препаратах ВИЧ на 2023 год", - говорится в сообщении.