AFP: суд обязал Грету Тунберг выплатить штраф за нарушение правил проведения демонстраций

По данным агентства, размер штрафа составляет около $144

СТОКГОЛЬМ, 24 июля. /ТАСС/. Суд в Швеции обязал экологическую активистку Грету Тунберг выплатить штраф за неповиновение полиции и нарушение правил проведения демонстрации в Мальмё. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse.

По его данным, размер штрафа составляет 1 500 шведских крон (около $144). Ранее агентство сообщало, что Тунберг может грозить до 6 месяцев тюремного заключения.

19 июня группа протестующих от организации Reclaim the Future попыталась блокировать въезд в порт города Мальмё на юге Швеции в знак протеста против использования ископаемого топлива. "Мы не останемся в стороне и вместо этого физически остановим инфраструктуру, связанную с ископаемым топливом. Мы возвращаем будущее", - написала Тунберг в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

В этом году Тунберг и ее движение Fridays for Future в четвертый раз были номинированы на Нобелевскую премию мира. Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В речи на саммите по климату активистка заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением окружающей среды не предпринимается достаточно усилий.