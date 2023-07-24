Суд начал слушание заочного дела в отношении издателя "Медиазоны"

Петра Верзилова обвиняют в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник начал слушание заочного дела в отношении издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (оба признаны в РФ иноагентами), обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Верзилов Петр Юрьевич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)", - заявила в начале процесса государственный обвинитель. Обвиняемый скрывается за границей, объявлен в розыск и заочно арестован. "Верзилов совершил преступление, направленное на дискредитацию Вооруженных сил РФ, выполняющих свой долг в рамках специальной военной операции", - подчеркнула прокурор.

Адвокат Леонид Соловьев в свою очередь сообщил суду о невиновности Верзилова и готовности доказать этот факт. Заслушав вступительные слова сторон, суд перенес заседание на 31 августа. К этому дню сторона обвинения намерена представить своих свидетелей.

Дело в отношении Верзилова возбудили из-за двух твитов и двух постов в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) о событиях в Буче. Ранее его объявили в розыск по делу о сокрытии второго гражданства. По версии следствия, Верзилов не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады.