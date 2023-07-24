Володин заявил, что московские стандарты здравоохранения нужно распространить на регионы

Председатель Госдумы также отметил важность раннего выявления онкозаболеваний и поблагодарил Собянина и врачей центра им. А. С. Логинова за работу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Столичные стандарты здравоохранения необходимо распространить и на другие регионы России. Об этом заявил в председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как пояснили в пресс-службе палаты парламента, в понедельник в Московском клиническом научно-практическом центре им. А. С. Логинова состоялось выездное совещание членов Совета Госдумы. Володин и депутаты вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным осмотрели новый лечебно-диагностический комплекс на территории центра.

"Мы видим совершенно очевидные успехи в Москве. Порядка 10 лет назад уровень работы федеральных клиник был намного выше, нежели чем московского здравоохранения. Сейчас ситуация диаметрально противоположная. Стандарты, которые взяла Москва, требуют не только внимания с нашей стороны, но и их развития, распространения на другие территории", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба.

Он особо отметил важность раннего выявления онкозаболеваний и поблагодарил Собянина и врачей центра за ту работу, которую они ведут. Также Володин отметил, что в центре сформирована уникальная база данных, аналогов которой нет в мире. "У нас есть все возможности использовать большие данные для того, чтобы повышать эффективность нашего российского здравоохранения в лечении онкобольных", - пояснил он.

По словам председателя Госдумы, многие страны хотели бы получить доступ к такому ресурсу, как это было раньше, когда они повышали эффективность своего здравоохранения за счет работы российских врачей - качественной диагностики, информации о действии медикаментов, их дозировке. "Хорошо, что сейчас вся цепочка получения, обработки и хранения данных выстроена и контролируется", - подчеркнул Володин.