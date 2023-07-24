Президент Ирана назвал осквернение Корана примером "современного невежества"

Как отметил Эбрахим Раиси, в Священном Коране особо подчеркивается необходимость бороться с невежеством во всех его формах и проявлениях

ДУБАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси осудил акты сожжения Корана в Швеции и Дании, назвав их примерами "современного невежества". Об этом в понедельник сообщило агентство Fars.

"Хотя [европейские страны] называют это свободой мнения, разрешение, которое [они] выдали на недавние акты осквернения Священного Корана, является "современным невежеством, - цитирует Раиси агентство. - По всему миру люди пробуждаются, и настанет день, когда все узнают о зловещих, презренных и бесчеловечных намерениях тех, кто оскверняет священную книгу".

Президент подчеркнул, что в Священном Коране особо подчеркивается необходимость бороться с невежеством во всех его формах и проявлениях, "именно поэтому современные невежды питают такую неприязнь к Корану".

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Акция вызвала резко негативную реакцию населения и властей исламских стран, особенно арабских. В связи с этим президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением.

21 июля полиция Копенгагена сообщила, что в ходе акции у посольства Ирака была сожжена "книга", не уточнив, что речь шла именно о Коране. МИД Дании признал, что это было сожжение священной книги мусульман. За манифестацией стояла праворадикальная группа "Датские патриоты".