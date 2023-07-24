В селах Запорожской области построят 15 спортивных площадок в рамках госпрограммы

Врио губернатора региона Евгений Балицкий отметил, что создание спортивных и детских площадок именно в сельских поселениях позволит их жителям иметь те же возможности, что в более крупных населенных пунктах

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. 15 детских и спортивных площадок появятся в сельских населенных пунктах Запорожской области в рамках госпрограммы при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, сообщил в понедельник врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", при поддержке Минсельхоза России, уже разработан проект, который позволит установить новые детские и спортивные площадки в населенных пунктах Запорожской области. Планируется построить пять детских площадок, пять спортивных площадок и пять площадок, предназначенных для игры в волейбол, баскетбол, футбол", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий отметил, что создание спортивных и детских площадок именно в сельских поселениях позволит их жителям иметь те же возможности, что в более крупных населенных пунктах.