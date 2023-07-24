Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство российского журналиста на Украине

Одре Азуле призвала к соблюдению норм международного гуманитарного права

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского журналиста Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции (СВО) после обстрела со стороны ВС Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы международной организации, распространенном в понедельник.

"Я сожалею о гибели Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены. Я вновь призываю к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта", - заявила она.

В заявлении международной организации подчеркивается, что гендиректор осуждает убийство российского журналиста, но организация не возлагает вину на конкретных лиц или сторону конфликта за его гибель. Также организация напоминает, что помимо Журавлева в ходе этого обстрела пострадали по меньшей мере три других работника СМИ.

Как утверждается в заявлении, ЮНЕСКО с самого начала конфликта "помогала журналистам продолжать их работу в безопасности, обеспечивая их защитным снаряжением и проводя подготовку для работы в зонах боевых действий, поддерживая создание медиацентров". По данным организации, Журавлев стал уже четырнадцатым журналистом, погибшим на Украине с начала конфликта.