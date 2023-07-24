24 июля, 11:30

В Челябинской и Курганской областях объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

В регионах ожидается жаркая погода с дневной температурой воздуха до плюс 31 градуса, возможны грозы и дожди

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Синоптики объявили в Челябинской и Курганской областях штормовое предупреждение из-за пожарной опасности на 24-27 июля. В регионах ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Уральском гидрометцентре.

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"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях: <...> 24-27 июля в центральных районах Курганской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по шкале Нестерова), в юго-западных районах Челябинской области высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале)", - говорится в сообщении.

В регионах ожидается жаркая погода с дневной температурой воздуха до плюс 31 градуса, возможны грозы и дожди.

  

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РоссияКурганская областьЧелябинская область
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