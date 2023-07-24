24 июля, 11:34

В РПЦ предложили разработать правила общения органов опеки с семьями

По мнению эксперта комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инги Юмашевой, необходимо ввести должность уполномоченного по правам семьи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложила разработать правила общения органов опеки с семьями и ввести должность уполномоченного по правам семьи. Об этом сообщила в понедельник эксперт комиссии Инга Юмашева.

"Сегодня у нас нет единого языка органов опеки. Почему бы нас сегодня не разработать соответствующие скрипты, определенные правила общения органов опеки с нашими семьями. Чтобы это общение начиналось со слов: "Чем мы можем помочь?" - сказала она на круглом столе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы "Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства".

Также Юмашева высказала предложение о том, что необходимо ввести должность уполномоченного по правам семьи. Кроме того, по мнению экспертов комиссии, любая деятельность НКО в сфере поддержки семьи должна носить исключительно добровольно-заявительный характер - навязывания услуг быть не должно. 

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