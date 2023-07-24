График движения некоторых поездов пяти радиальных направлений МЖД изменится 29-31 июля

Изменения в расписании связаны с модернизацией инфраструктуры

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского и Казанского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 29-31 июля в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"На Савеловском направлении с 03:00 мск 29 июля до 03:00 мск 31 июля железнодорожники проведут переключение участка второго главного пути на перегоне Москва-Бутырская - Бескудниково в районе улицы Хачатуряна. Движение поездов на перегоне будет организовано по оставшемуся пути. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов", - говорится в сообщении.

На Курском направлении 30 июля с 05:00 до 20:00 продолжатся работы по включению на станции Каланчевской цифровой системы управления движением поездов. На период работ движение поездов от станции Москва-Курская до Рижской будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме, в связи с чем внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений, а также МЦД-2.

"На Казанском направлении с 02:00 29 июля до 02:30 30 июля будет временно закрыт для движения второй главный путь на участке Перово - Москва для укладки стрелочного перевода. Это необходимо для запуска МЦД-3. Движение поездов будет организовано по оставшимся путям, что существенно отразится на графике движения поездов", - добавили в пресс-службе.