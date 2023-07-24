Женщины - политики, ученые и дипломаты из России и Африки встретились на форуме в Москве

В рамках форума прошли два пленарных заседания, а также церемония награждения выдающихся деятелей женского движения медалями и дипломами

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российско-африканский женский форум с участием представителей Госдумы, африканских и российских дипломатов и экспертов по этому региону прошел в Москве в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие, рассчитанное на один день, прошло в преддверии второго саммита Россия - Африка, который запланирован на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Как отметили организаторы, целью форума стала поддержка предстоящего саммита, а также "организация диалога женщин - лидеров общественного мнения России и стран Африки по актуальным проблемам современности и о роли женщин в решении этих проблем". Приветственные слова участникам события направили спикер Госдумы Вячеслав Володин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"[Проведение форума] способствует развитию диалога среди женщин - политиков, дипломатов, общественных деятелей. Предстоит обсудить взаимодействие в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, вопросы гуманитарного сотрудничества и благотворительности", - говорится в приветственном обращении Володина.

"Динамично меняющийся мир ставит перед обществом новые задачи. В их решении все большую роль играют женщины. Ваша активность в поиске ответов на вызовы современности, деятельное участие во всех сферах жизни служат общим интересам, способствуют максимальному раскрытию человеческого потенциала", - отмечается в приветствии Лаврова. "В последнее время российско-африканские контакты заметно активизировались, наращивается политический диалог, включая межпарламентское взаимодействие, развиваются обмены между министерствами и ведомствами, расширяются торгово-экономические связи", - добавил глава МИД РФ.

В рамках Российско-африканского женского форума прошли два пленарных заседания, а также церемония награждения выдающихся деятелей женского движения медалями и дипломами. Основными темами дискуссий стала роль женщин России и Африки в современной политике и экономических процессах. На площадке форума были организованы профильные секции, посвященные дипломатии, культурной сфере, а также бизнесу.

Были затронуты и политические взаимосвязи в современном мире. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия и Африка не готовы обменивать свободу на материальные блага, как это делают некоторые западные страны. "Мы боремся не только за себя, мы боремся за будущее мира - будет этот мир свободный или опять мы вернемся к колониальному прошлому", - отметила она.