Reuters: протестующие сожгли Коран перед посольством Ирака в Дании

По данным агентства, акцию провела праворадикальная группа "Датские патриоты"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Небольшая группа протестующих в понедельник сожгла Коран перед посольством Ирака в Копенгагене. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, праворадикальная группа "Датские патриоты" вновь провела акцию с сожжением Корана.

21 июля полиция Копенгагена сообщила, что в ходе акции у посольства Ирака была сожжена "книга", не уточнив, что речь шла именно о Коране. МИД Дании признал, что это было сожжение священной книги мусульман. За манифестацией стояли "Датские патриоты".