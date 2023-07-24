В московском парке развлечений "Сказка" родился детеныш альпака

Детеныш и его мама чувствуют себя хорошо

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Детеныш альпака породы сури родился в парке развлечений "Сказка" в Москве, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"В "Альпака парке" на территории парка развлечений "Сказка" 20 июля родился детеныш альпака редкой породы сури и необычного бело-коричневого окраса. Родителями новорожденного стали самка Дисентра породы сури и самец Блэкки породы уакайа. У Дисентры это первое потомство, а Блэкки стал отцом второй раз - два года назад в "Альпака парке" родился первый детеныш по кличке Пако", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что детеныш и его мама чувствуют себя хорошо. Их временно разместили в отдельном загоне, чтобы остальные альпака не вмешивались в процесс кормления и воспитания новорожденного. Имя детенышу пока не придумали - выбрать его предложат посетителям парка в социальных сетях.

"Альпака родился накануне седьмого дня рождения нашего парка, и лучшего подарка придумать невозможно. Рождение альпака вне дикой природы - это большая редкость, а у нас уже второе пополнение за два года. И это означает, что наши питомцы чувствуют себя настолько комфортно, что готовы продолжать род", - отметил гендиректор парка развлечений "Сказка" Андрей Кунов.

Тематическая локация "Альпака парк" открыта в парке развлечений "Сказка" в 2019 году. На тот момент в парке было 10 альпака пород сури и уакайа. Сейчас число обитателей составляет 12 альпака и в этом году ожидается еще пополнение, добавили в пресс-службе.