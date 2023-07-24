В Москве восстановили движение транспорта на Комсомольском проспекте

Движение было перекрыто после падения БПЛА

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Комсомольском проспекте, которое было перекрыто после падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в центре Москвы, восстановлено. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение полностью восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что движение по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону области было перекрыто.

Кроме того, восстановлено движение по проспекту Лихачева, где также было перекрыто движение.

По информации Минобороны РФ, утром в понедельник пресечена попытка двух украинских беспилотников атаковать объекты в Москве. БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Пострадавших и серьезных разрушений в результате утреннего инцидента нет, заверил Собянин.