В Полтаве памятники русским и советским деятелям снесут без разрешения Минкультуры

В частности, это памятники поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину, погибшему в 1943 году при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение не дожидаться официальных бумаг и демонтировать памятники русским и советским деятелям, в том числе поэту Александру Пушкину, Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и генерал-лейтенанту Алексею Зыгину, погибшему в 1943 году при освобождении Полтавской области от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующее решение члены исполкома поддержали единогласно, сообщило местное издание "Полтавщина".

За демонтаж памятников русским и советским деятелям Полтавский горсовет проголосовал еще 7 апреля текущего года. 1 мая власти области направили обращение в Минкультуры о снятии с учета 164 советских памятников для их сноса в рамках закона о так называемой декоммунизации. В начале лета экспертная комиссия министерства культуры и информационной политики рассмотрела обращение Полтавы и удалила соответствующие монументы из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Однако до сих пор горсовет не получил письменного разрешения на выполнение работ по демонтажу.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.