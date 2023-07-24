В парке "Лосиный остров" в Москве начали цвести редкие кувшинки

По словам специалистов, наличие этих растений в водоеме свидетельствует о благополучной экологической обстановке

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Редкие по своему типу кувшинки начали цвести на территории национального парка "Лосиный остров" на востоке Москвы. Об этом сообщает в понедельник префектура Восточного административного округа столицы.

"В национальном парке "Лосиный остров" началось цветение редких и красивых водных растений - кувшинок, или нимфей - одного из самых красивых растений на планете", - рассказали в префектуре. Отмечается, что белая кувшинка считается символом чистоты. "Место ее обитания - спокойные водоемы, тихие прибрежные заводи небольших рек, это растение занесено в Красную книгу", - продолжили в префектуре со ссылкой на пресс-службу национального парка. По словам специалистов, наличие нимфей в водоеме свидетельствует о благополучной экологической обстановке.