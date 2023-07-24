До конца года в Москве должно появиться 15 новых храмов

Депутат Госдумы, советник мэра столицы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин подчеркнул, что РПЦ занимается не только строительством, но и реставрацией храмов, которые им возвратили в пользование

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. До конца текущего года в Москве должно появиться не менее 15 новых храмов. Они будут возведены по программе строительства православных храмов, сообщил в понедельник журналистам депутат Госдумы, советник мэра столицы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин.

"Его святейшество патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Семенович Собянин договорились каждый год начинать 10 храмов и сдавать 10 храмов, темпы все время наращиваются и качество работ улучшается, в прошлом году сдали 15 храмов и в этом сдадим не меньше", - сказал Ресин.

По его словам, темпы строительства выросли после того, как появилась система единого заказчика московской Патриархии. "Сегодня финансово-хозяйственное управление РПЦ вместе с настоятелями представляет собой полного застройщика, то есть ФХУ имеет и службу заказчика, и службу проектирования, есть хороший запас проектов, перечень подрядных организаций, а самое главное, создан аппарат, который может эту специфическую работу осуществлять", - заметил Ресин.

Он подчеркнул, что РПЦ занимается не только строительством, но и реставрацией храмов, которые им возвратили в пользование. "Так мы и смогли от одного храма 13 лет назад дорасти до 15 храмов в год сегодня, у храмов появилась заметная социальная нагрузка, общественная функция, за эти годы в Москве, в новых районах, появились целые общины единомышленников, открылись воскресные школы и кружки, люди стремятся прийти на благоустроенную территорию с детьми - погулять, посидеть, осмотреться", - подчеркнул Ресин.