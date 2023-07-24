Миронов призвал Минобороны проводить медкомиссию для участников боевых действий в Донбассе

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" напомнил, что военно-врачебные комиссии в ЛНР и ДНР устанавливают факты ранений и контузий только у тех граждан, которые после вхождения Донбасса в состав России продолжили службу в ВС РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил министру обороны Сергею Шойгу разрешить проходить медицинскую комиссию по линии Минобороны участникам боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года, не вступившим в Вооруженные силы РФ. Об этом Миронов написал в своем Telegram-канале.

"Предлагаю предоставить возможность жителям Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях с 11 мая 2014 года, но потом не стали кадровыми военными Российской армии, проходить медкомиссии по линии Минобороны. Это необходимо для установления фактов ранения или контузии и получения статуса инвалида боевых действий. Официальное письмо по данному вопросу сегодня я направил на имя министра обороны Сергея Шойгу", - написал парламентарий.

По линии Минобороны на территориях ДНР и ЛНР созданы четыре военно-врачебные комиссии. Они устанавливают факты ранений и контузий у граждан, которые после вхождения Донбасса в состав России продолжили службу в Вооруженных силах РФ. "Те же участники боевых действий, которые не связали свою дальнейшую жизнь с армией и не стали военнослужащими, пройти врачебную комиссию в специализированных центрах Минобороны не могут. По этой причине они не могут подтвердить факт ранения или контузии, а значит, не могут получить статус инвалида боевых действий", - добавил Миронов.