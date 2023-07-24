Северная Осетия направит в Запорожье бригады для подготовки к осенне-зимнему периоду

Перед комитетом цифрового развития республики поставлена задача наладить работу МФЦ муниципалитета

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 июля. /ТАСС/. Аварийные бригады из Северной Осетии помогут в подшефном Черниговском районе Запорожской области подготовиться к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания кабмина региона.

"В ходе совещания [глава Северной Осетии] Сергей Меняйло поручил профильным министерствам организовать работу по восстановлению социально-экономической сферы подшефного Черниговского района Запорожской области. Так, в ближайшее время в район будут направлены аварийные бригады, чтобы привести системы ЖКХ в готовность к осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.

Также Министерству образования и Министерству культуры Северной Осетии поручено организовать сбор литературы для передачи в школы и библиотеки Черниговского района. Перед комитетом цифрового развития республики поставлена задача наладить работу МФЦ муниципалитета, а также рассмотреть вопрос о создании подвижного МФЦ для удобства жителей. Кроме того, министерство строительства и архитектуры направит строительные бригады для ремонта образовательных учреждений.

Глава Северной Осетии и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о шефской помощи со стороны Северной Осетии Черниговскому району. Кроме того, в июне 2023 года на площадке Петербургского экономического форума между РСО - Алания и Запорожской областью было подписано двустороннее соглашение. Документ предполагает развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя российскими регионами в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.