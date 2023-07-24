Более 500 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья 22-23 июля

Акция проходила в 24 городских парках региона

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 500 жителей Московской области в минувшие выходные проверили состояние своего организма в парке в рамках региональной акции "Проверь здоровье в парке". Акция проходила в 24 городских округах, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Акция "Проверь здоровье в парке" продолжается. Это удобный формат - желающему получить консультацию врача и пройти диагностику не надо идти в поликлинику. За эти выходные такой возможностью воспользовались 517 человек, а всего за лето - более 4,4 тыс. желающих", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе уточнили, что в прошедшие выходные акция проходила в 24 городских парках. В частности, в парках городских округов Коломна, Ивантеевка, Щелково, Химки, Долгопрудный.

Отмечается, что результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.