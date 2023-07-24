В Зеленограде до конца года отремонтируют свыше 10 дорог

В частности, работы по обновлению асфальта проходят на Московском проспекте, Сосновой аллее и проезде 5527

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 10 автомобильных дорог отремонтируют в 2023 году в Зеленограде. Об этом сообщает в понедельник префектура округа.

"Всего в этом году в округе отремонтируют 13 дорожных объектов общей площадью 353 тыс. кв. м", - сказали в префектуре.

Здесь отметили, что сейчас работы по обновлению асфальта проходят на Московском проспекте, Сосновой аллее, проезде 5527 и Савелкинском проезде. Также уже завершились работы на Кутузовском шоссе в сторону деревни Рузино, Солнечной аллее и дороге в 17 микрорайоне в сторону Зеленого подворья. Объекты, как подчеркивают в ведомстве, приняты контролирующими организациями.

"Кроме этого, выполнены работы на улице 2-я Пятилетка - объект находится на стадии проверки", - заметили в префектуре. В ближайшее же время планируется начать ремонт 2-го Западного проезда, улицы Конструктора Гуськова, Центральной площади, улицы Юности и Яблоневой аллеи.