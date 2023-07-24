Электробусы из парка "Митино" перевезли за две недели более 120 тыс. пассажиров

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, второй в городе и во всей стране электробусный парк уже обслуживает девять городских маршрутов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Электробусы, отправляющиеся по девяти маршрутам из парка "Митино", перевезли за две недели после его открытия более 120 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Дом электробусов в районе Митино работает уже две недели. Подводим первые итоги. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что за это время электробусы перевезли более 120 тыс. пассажиров на северо-западе Москвы", - говорится в сообщении.

Как отметил Ликсутов, второй в городе и во всей стране электробусный парк в районе Митино уже обслуживает девять городских маршрутов. Они проходят в десяти столичных районах и подмосковных Химках.

"Москва - лидер в Европе по развитию и использованию электротранспорта, город №1 по количеству электробусов. Парк "Митино" способен обеспечить рабочими местами со стабильным доходом и социальными гарантиями правительства Москвы более 550 человек. Приглашаем в команду Московского транспорта", - заключил Ликсутов.