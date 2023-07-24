На северо-востоке Москвы построили подземный паркинг почти на 900 машино-мест

Паркинг оснащен современными системами видеонаблюдения и контроля доступа и работает в круглосуточном режиме.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию подземной автостоянки вместимостью почти на 900 машин на территории Останкинского района. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Высокая автомобилизация столицы требует особого внимания к развитию парковочного пространства, в том числе в проектах новых жилых комплексов и кварталов. Так, в районе Останкино в рамках комплекса апартаментов построен одноуровневый подземный паркинг на 889 машино-мест", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Заммэра отметил, что паркинг оснащен современными системами видеонаблюдения и контроля доступа и работает в круглосуточном режиме. Площадь автостоянки, расположенной под всей территорией комплекса, составляет 29 тыс. кв. метров. Для части машино-мест предусмотрена двухуровневая система хранения автомобилей. Объект расположен по адресу: Березовая аллея, дом 19, строение 7.

"Паркинг построен в составе комплекса апартаментов "Легендарный квартал" застройщика ООО "Д-Инвест". Разрешение на строительство корпусов и паркинга выдано еще в 2015 году, застройщик переносил сроки ввода и передачи. В связи с этим Москомстройинвест неоднократно рассматривал объект на Межведомственной комиссии по реализации инвестпроектов", - добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, благодаря слаженной работе органов прокуратуры и надзорных органов правительства Москвы, завершены два этапа реализации проекта. Сначала, в феврале и апреле 2023 года, введены в эксплуатацию шесть корпусов более чем на 2,5 тыс. апартаментов, а также коммунальные объекты. Затем введен в эксплуатацию паркинг. На данный момент специалисты Мосгосстройнадзора оформили разрешительную документацию, необходимую для начала эксплуатации паркинга.

Как отметил глава контрольного ведомства Игорь Войстратенко, строительные работы проходили под надзором инспекторов комитета. На всех этапах строительства к проверкам привлекался Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.