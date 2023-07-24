Российский детский омбудсмен помогла 25 детям воссоединиться с украинскими семьями

По словам Марии Львовой-Беловой, работа по воссоединению семей ведется с первых дней СВО

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой помог соединиться с семьями 25 детям с Украины, которые оказались разделены в результате боевых действий.

"При нашем непосредственном участии 25 детей из 16 семей воссоединились со своими родными, проживающими на Украине и в других странах. В это число не входят случаи, когда речь шла о детях, которые по заявлению и доверенности родителей отдыхали в здравницах Крыма и Краснодарского края, и после изменения линии фронта потребовались дополнительные усилия для того, чтобы родители и дети снова встретились", - написала Львова-Белова в Telegram-канале.

Она сообщила, что работа по воссоединению семей ведется с первых дней СВО. "Собираем и обрабатываем все обращения - от граждан, волонтеров, ведомств, международных организаций, украинской стороны. С ней у нас установлен прямой рабочий канал связи по этому вопросу", - сообщила Львова-Белова.

Продуктивное сотрудничество сложилось с Международным Комитетом Красного Креста - их представители содействуют в сопровождении семей, трансфере, помогают в поиске родственников в странах ЕС, отметила она. "Представители международных организаций или делегаций, с которыми регулярно встречаемся, чаще всего введены в заблуждение украинской стороной и их пропагандой как о количестве детей, так и о нашей работе по воссоединению. После того, как мы предоставляем на переговорах систематизированную информацию, документы, фотографии, факты, им становится яснее, как обстоят дела в действительности", - добавила детский омбудсмен.

Львова-Белова также сообщила, что ничего не знает "о неких переговорах с Саудовской Аравией и Турцией по данной теме", о которых ранее сообщали в СМИ.

Информация о переговорах по возвращению на Украину вывезенных в Россию детей появилась в Financial Times. Издание утверждало, что Саудовская Аравия и Турция выступают посредниками в переговорах между Киевом и Москвой о возвращении на Украину детей, которые ранее были вывезены в Россию из зоны конфликта. Газета со ссылкой на четыре источника сообщала, что переговоры продолжаются уже несколько месяцев в обстановке секретности.